Urtaran: «Me parece un error que EH Bildu se acerque al PP»

El alcalde Gorka Urtaran lo tiene claro. «Quiero pactar con EH Bildu», ha repetido el regidor esta mañana, pese al anuncio de que la coalición abertzale presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno PNV-PSE. Precisamente, esa decisión del grupo de Miren Larrion ha molestado de forma notable al dirigente peneuvista. «Me parece un eror que se acerquen a las posturas del PP. Yo mantengo la mano tendida a todas las formaciones políticas, pero entiendo que el cambio en Vitoria se consiguió con unos actores (en referencia a la coalición abertzale, Podemos e Irabazi», ha afirmado el dirigente jeltzale.

Urtaran ha considerado que la prórroga de las cuentas municipales supondría un «error histórico que se apoya en argumentos de poco peso» y ha reiterado que si sale adelante sólo servirá para incorporar a EH Bildu al grupo del «no porque no». «Tenemos tiempo para consensuar, la apuesta por el cambio no será real si el proyecto no sale adelante y demostrará que buscan su propio beneficio. Ellos ni tan siquiera han querido empezar una negociación. Hemos querido mantener contactos con su portavoz (Larrion) y ha sido muy difícil cerrar una cita concreta. Por fin, hace pocos días, pudo haber un encuentro con ella y entiendo que en esas reuniones, en las que yo estoy presente, también tiene que estar», ha indicado.

El alcalde ha confiado en que los independentistas presentarán enmiendas parciales y concretas al presupuestos, aunque -de momento- lo han negado desde la formación independentista, lo que podría suponer un acercamiento entre ambos grupos.

Imposible con el PP

Pero lo que ha evidenciado esta mañana el regidor es que será imposible alcanzar cualquier acuerdo con el PP. «Buscan bloquear la ciudad. Hay proyectos en los que están de acuerdo, pero votan en contra para que no salgan adelante», ha señalado Urtaran en referencia a la ampliación del tranvía a Salburua y Zabalgana o cambiar el uso del Hotel Gasteiz para convertirlo en una residencia de mayores. «Entiendo que estén resentidos (por su salida del Gobierno en mayo de 2015), pero tienen que asumirlo. Cuando la portavoz (Leticia Comerón) se dirige a nosotros lo hace con una falta de respeto absoluta. No veo esa mano tendida que dicen ustedes. Además, esto es una cuestión de valores humanos, en esta ciudad hubo un punto de inflexión, cuando un alcalde (en evidente referencia a Javier Maroto) desarrolló desde el Ayuntamiento un discurso para colocar a unos vitorianos contra otros con actitudes xenófobas y racistas que están muy lejos de lo que se debe de tomar. Aún tienen que desmarcarse de esas actitudes. Por eso, nosotros estamos aquí ahora, cuando yo decía que abrazan discursos de extrema derecha no decía que son de extrema derecha, sino que entran en debates que están muy lejos de los valores humanos y éticos que yo defiendo», ha lanzado con dureza.