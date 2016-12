Terremoto político en Treviño

El municipio del Condado de Treviño afronta una crisis política de escasos precedentes con la renuncia, en apenas una semana de sus dos principales referentes, ambos proclives a la integración del enclave en Álava y hartos por la escasez de pasos institucionales desde Euskadi y BUrgos en este sentido. A la dimisión anunciada del alcalde Ernesto Argote, materializada este jueves con su relevo en el cargo, se ha sumado hoy por sorpresa la de Ignacio Portilla, concejal de la Agrupación Electoral Independiente Condado de Treviño, presidente de la comisión de integración del Condado en Álava y, a su vez, ex regidor del principal municipio de los dos que componen el enclave castellano situado en el corazón de Álava.

El pleno de esta mañana se ha saldado como se esperaba, con la elección de Elena Ramírez como nueva alcaldesa. Pertenece al mismo partido que el dimisionario Argote (Ciudadanos del Condado), que mantendrá al menos de momento su acta de concejal. El relevo, apoyado también por el grupo de Portilla, PNV y EH Bildu, se ha desarrollado tal y como estaba previsto, pero la sesión plenaria ha dejado otra sorpresa, la dimisión de Ignacio Portilla, otro de los hombres políticos fuertes dl COndado, ex alcalde del pueblo. Dejará el Ayuntamiento y también la comisión de integración en Álava que presidía. Como hizo Argote la semana pasada, Portilla ha situado su renuncia en la falta de pasos firmes por parte de Álava y Burgos para la integración del territorio en la provincia vasca, como es el deseo de la mayoría de sus habitantes, que prácticamente hacen vida en Vitoria.

Portilla ha empleado para su renuncia argumentos parejos a los de Argote. Él también prefería que la estrategia de los corporativos treviñeses fuera más radical, una dimisión en bloque para forzar una gestora y que el conflicto entrara en vías desolución por la fuerza de los hechos. No ha sido así porque no todos los concejales estaban dispuestos a dejar el pueblo en tal desgobierno. Continuar con la situación actual, sostienen Portilla y Argote, no aporta nada a la resolución del contencioso histórico.