Crimen sin castigo de un fraile y su arriero

Esta historia data de 1689, cuando el reinado de Carlos II, ‘El Hechizado’, tocaba a su fin. La caza de brujas, los crímenes, intrigas y todo tipo de tropelías, embadurnaban el reino de España. En ciertos poblados y aldeas aún se atizaban los rescoldos de la Inquisición que mandaba a los herejes a la hoguera con el fin de purgar sus pecados. La ley emanaba de los poderosos y la Santa Madre Iglesia.

En el Condado de Treviño, que el Reino de Castilla arrebató al de Navarra en sus interminables guerras, estaban asentados dos pequeños pueblecitos, Obécuri y Pariza, rodeados de un bosque repleto de hayedos, robles, y rebollos y unas diminutas fincas donde los lugareños sembraban el cereal. También se dedicaban al pastoreo y al carboneo.

Por aquel entonces los frailes mercedarios –de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos– se dedicaban a pedir limosna con el fin de recolectar fondos para liberar a algún delincuente encerrado en aquellas frías y lúgubres mazmorras sitas en castillos y fortines. Era una tarea intrincada y la mayoría de las veces recibían como respuesta la trillada frase ¡Dios le ampare hermano!

En la mañana del 5 de agosto de 1689, Fray Antonio Hernández y su arriero, José Ugarte, tras celebrar los oficios religiosos en la iglesia de San Juan, salieron por un sendero angosto, lleno de baches y grijos, de Obécuri a Pariza, montados en un penco famélico el fraile y en un jumento el arriero. Llevaban en unos sacos, anchos y cortos, sus enseres particulares, reliquias, y el dinero recaudado.

No sabían que en una de esas curvas malévolas les esperaba la muerte. Unos malvados, escondidos entre la maleza, y con los cuchillos afilados para actuar, rumiaban con fruición el atraco. Les segaron el gaznate sin compasión alguna y los dejaron moribundos tendidos en medio del camino. Perpetraron el robo y se difuminaron entre la espesura. Al fraile lo enterraron en la iglesia de San Martín de Pariza, como ordenaban los preceptos eclesiásticos, y a su arriero en el anexo del templo. Los alcaldes de los municipios ordenaron en un bando a sus vecinos «recorrer los campos y caminos por si había algunas personas sospechosas y de mala vida huyendo despavoridas».

Aquí no acaba la historia. Tres días después, en la villa de Laguardia, cuando faenaban unos campesinos en el término municipal de Carraelvillar observaron a cuatro hombres no conocidos «que subían, de forma huidiza», según redacta el escribano municipal, por la pieza de Francisco González, y que habían abandonado sigilosamente el Camino Real. Al adentrarse en la Senda de la Traición despertaron fundadas sospechas. Se les instó a detenerse pero no hicieron caso de su requerimiento. Desaparecieron entre el follaje de los viñedos.

Juicio en Laguardia

Se avisó a la Santa Hermandad –una especie de policía local que estaba a cargo del concejo– y se les detuvo en las cercanías de la ermita de San Julián. Fueron llevados a la cárcel y a continuación juzgados por el juez y alcalde, Francisco de Avendaño, en primera instancia. «Se les abrieron las mochilas que portaban (prosigue diciendo en el auto el amanuense) encontrándose en ellas, una bolsa con papeles, un cinto, cuatro estuches de capadores, pañuelos, trapos viejos, una reliquia de Santiago, piezas pequeñas de plata, una cantidad indeterminada de reales de a ocho y nueve maravedís».

En el juicio declaró bajo juramento y por voluntad propia, José Ibáñez, vecino de Laguardia. Aseguró que él tenía «casi la certeza de que estos individuos son los responsables de la muerte del fraile y el arriero porque estuvo días atrás en Pariza y me contaron con todo lujo de detalles los hechos». El alcalde llamó a comparecer a los presuntos implicados.

Alegaron que los cuatro eran nacidos en Bulle (Francia), que sus oficios eran de capadores y que «regresaban de Portugal tras ejercer su profesión y que en Medina de Río Seco habían satisfecho los impuestos que ordenaba la corona de España». El juez les preguntó «¿por qué corrían cuando les instaron a detenerse en la jurisdicción de Laguardia?» Respondieron: «Señor, nos tiraban piedras y entonces intentamos pasar caminando del reino de Navarra a Francia».

A continuación intervino Francisco Cedeño Paternina, teniente del corregidor de la Villa, juez subdelegado, e instó al alcalde de la Santa Hermandad a que «se abstenga e inhiba de la causa –texto fidedigno escrito en cursiva por el escribano–, ya que parece que no son gente de malvivir y mucho menos que hayan concurrido en delito alguno a los que se refiere el santo oficio». Y se lavó las manos como Pilatos.

Termina la sentencia puntualizando que «se les retenga en la cárcel, se incauten sus bienes, menos los necesarios, y que paguen la pertinente contribución». Un amanecer se les excarceló. Pusieron pies en polvorosa y se los tragó la tierra. Nunca más se supo del cuarteto de franceses. ¿Inocentes o culpables? La resolución exhaló un cierto tufillo a chanchullo.