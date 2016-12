La Fiscalía y Clara Campoamor no recurrirán el archivo del caso de abusos a menores en tres colegios

La Fiscalía de Álava y la Asociación Clara Campoamor no recurrirán el archivo provisional del caso contra el profesor de Educación Infantil al que se señalaba como presunto autor de abusos a menores en varios colegios de Vitoria. Han decidido que la falta de pruebas precisas contra el docente, argumento clave del auto dictado a finales de la pasada semana por el juzgado número 3 es, hoy por hoy, inapelable. El procedimiento experimenta un frenazo y solo se reactivaría en el supuesto de que surgiesen nuevos elementos de juicio con valor pericial suficiente.

Desde el máximo órgano de los fiscales se planteó ayer que la esencia del escrito de la jueza «se puede compartir porque existe un problema evidente de pruebas. Se llegó hasta donde se pudo», indicaron. No se ha conseguido esclarecer la existencia de esos abusos, tal y como defendía la magistrada, con lo que la investigación de los cuatro casos denunciados en su juzgado, además del que se encontraba en situación de espera en el número 1, queda en suspenso.

La Asociación Clara Campoamor, que ejercía la acusación popular, también desiste por entender que los fallos que han llevado al auto están en el origen, en la falta de coordinación entre Educación y los centros en los que supuestamente se produjeron los hechos. Su abogado, José Miguel Fernández, plantea así que en el primer caso –que también acabó archivado y que data del curso 2012-2013– se acreditó que existían «indicios de que podía haber habido abusos». En el más reciente, referente a 4 niños y denunciado en junio de 2015, se adjuntaron una serie de informes de los servicios municipales que también venían a reforzar lo trasladado por los padres.

«El primer centro educativo no dio una respuesta contundente, no investigó. Al contrario, optó por quitarse de encima el asunto planteando que no quería generar alarma social». Fernández dice tener constancia, además, de que «la dirección de uno de los centros se puso a investigar si el posible autor era o no era. Esa no era una cuestión suya».

«Más profesionales»

Faltaron decisiones «más profesionales» y el procedimiento arrancó ya a trompicones en torno a un maestro que siempre ha negado los hechos y que nunca ha llegado a ser imputado. El propio auto reflejaba que el tiempo transcurrido y la pérdida de una serie de pruebas, como las entrevistas grabadas en vídeo que se realizaron a los pequeños en la fase previa a la instrucción judicial, se habían convertido en dificultades insalvables para seguir adelante con la investigación.

El abogado de Clara Campoamor se refiere también al protocolo para actuar ante casos de abusos sexuales, acoso y maltrato en los colegios que Educación desveló el pasado noviembre. Critica, en este sentido, que no «haya habido una intervención por parte de los que trabajamos en la protección a la infancia y cuando pregunto a profesionales que actúan desde el punto de vista tanto de administraciones públicas, como desde el juzgado y la Fiscalía, que trabajan en la materia, me dicen que desconocen ese protocolo».

El letrado añade que confía en que ese ‘Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección y maltrato, abuso y acoso sexual’ «llegue a evitar que se reproduzcan situaciones» como las denunciadas en Vitoria, pero insiste en que se trata de medidas «que desconocemos; de las que no tenemos ningún conocimiento». Si a futuro surgiesen nuevas pruebas, «que en este momento no vemos», inciden por su parte desde la Fiscalía, el caso podría retomarse. Considerado como delito de gravedad, el margen temporal hasta la prescripción es largo, de hasta veinte años a contar a partir de que las víctimas alcancen la mayoría de edad legal.