Una empresa alavesa pide el alquiler del Iradier para vaquillas y toros en La Blanca

GASTEIZ CIUDAD LIBRE DE MALTRATO ANIMAL





Ez da ez! no es no!







Hay pocas cosas que podamos cambiar en

la vida. Esta es una de ellas: protestar y

dejar de asistir a esta macabra

representaci ó n de horror y sufrimiento, las

corridas de toros. Donde un matador y sus

c ó mplices se dedican a asesinar y torturar

lentamente a uno de los m á s bellos

animales que la Naturaleza nos ha dado:

EL TORO. Si no hay demanda, no hay

oferta. T Ú ELIGES.