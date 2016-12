Así son las prestaciones sociales que se barajan para Vitoria

La ciudadania ya se pronuncio en las urnas diciendo que esta no es una ciudad para médicos, ingenieros, etc.

Jamas la S.S. me ha pagado el dentista, me sacaba la muela. El resto por mi cuenta. Yo tengo las gafas desde hace 5 años . estos las pueden cambiar todos los años. Los audifonos tampoco me los paga la S.S. viajes "por situaciones excepcionales" etc.etc. si esto NO lo publican el dia 28 ,o han adelantado el dia?,que bromistas estos del ayuntamiento.