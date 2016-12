Las aceras de Vitoria «han dejado de ser seguras» por la irrupción de la bicicleta

Los siniestros entre ciclistas y viandantes suponen «el 20% de los atropellos» y se dan en su mayoría en zonas en las que el paseante tiene preferencia, como aceras y plazas. De modo que estos espacios «han dejado de ser seguros para el peatón con la irrupción de la bicicleta». Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales (CEA) para analizar la siniestralidad ligada a la movilidad activa de la capital alavesa entre 2013 y 2015, y que fue presentado ayer a los grupos políticos, técnicos y agentes del sector reunidos en el Foro de Movilidad de Vitoria.

El documento, fruto de varios meses de estudio de las estadísticas y atestados de la Policía Local, será el punto de partida del proceso participativo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para establecer hasta abril los criterios de un Plan de Seguridad Vial proyectado por el Departamento de Seguridad Ciudadana, que dirige el socialista Carlos Zapatero.

Una de las claves de esta estrategia será, sin duda, la espinosa convivencia entre peatones y ciclistas, que ha motivado que, por ejemplo, el Ayuntamiento haya tomado diversas medidas en los últimos años, como la creación de nuevos carriles-bici y la aprobación, en 2014, de una ordenanza que regula el horario de circulación de bicicletas en 16 calles peatonales del centro.

La contundente conclusión del informe del CEA llama la atención si se tiene en cuenta que el balance cita textualmente el número de atropellos a peatones «se ha estabilizado» en los últimos siete años, teniendo en cuenta el incremento del número de desplazamientos peatonales. En concreto, la tasa de accidentalidad peatonal ha pasado «de 3,41 en 2011 a 2,9 en 2014 por cada 10.000 desplazamientos a pie».

Pero hay un dato que el CEA también pone sobre la mesa a la hora de abordar este debate, como es que los peatones implicados en accidentes con bicicletas fueron 37 en 2015, 36 en 2014 y 35 en 2013.

Conflictos sin atestado

7 de cada 10 ciclistas implicados en siniestros con personas o vehículos son hombres

Los técnicos aseguran que las aceras y zonas peatonales fueron los espacios con mayores accidentes, y que es significativo que en los tres años «no se haya reducido el número de atropellos en aceras, reflejo de que todavía es notable la circulación de bicicletas por estos espacios». También hacen referencia a la ordenanza que veta el paso de ciclistas a ciertas horas por el centro urbano, y para conocer la incidencia de la medida analizan la accidentalidad en esas calles en 2013, cuando no existían restricciones, y en 2014 y 2015. Pues bien, en 2013 se produjeron 7 accidentes con bicis implicadas, 5 en 2014 y 4 en 2015. El CEA dice que esto supone «un ligero descenso de la accidentalidad», pero sin embargo, «sabemos que existen a diario numerosos conflictos entre ciclistas y peatones que no quedan registrados en los informes policiales», dado que los agentes no llegan a ser reclamados.

Un dato «destacable» es que 6 de los 9 accidentes ciclistas ocurridos desde la entrada en vigor de la ordenanza «sucedieron cuando las bicicletas no podían circular por esas calles».

El estudio también revela que 7 de cada 10 ciclistas implicados en accidentes son hombres, lo que implica desde golpes con otros vehículos, peatones, animales o simples caídas. Este dato «puede estar relacionado con una conducción más arriesgada por parte de los hombres, como señalan algunos estudios».