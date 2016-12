La Confederación del Ebro pide paralizar el dique del aeropuerto

Gran varapalo al proyecto de la Agencia Vasca del Agua y la sociedad pública Sprilur para construir un dique de defensa contra las inundaciones que puede provocar el río Zaia en la zona aeroportuaria de Foronda, donde se quiere levantar un Parque de Actividades Logísticas y Empresariales de nombre Vitoria Industrial Air Park (VIAP). La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la máxima autoridad en cuencas intercomunitarias, ha solicitado a la administración vasca que anule la aprobación del proyecto, al tiempo que se suma al recurso de alzada que presentaron varios concejos de la zona.

La razón de la petición es que no se ha informado a la CHE del proyecto para que emitiera su informe correspondiente. En este sentido, URA ya había respondido a esta alegación planteada también por los pueblos de la zona interpretando que no era necesario al no ser considerada la obra de interés general.

El organismo que gestiona la cuenca del Ebro también entiende que otros tres proyectos relacionados con el dique, la reforma de tres tramos de carreteras que conducen al aeropuerto y al futuro polígono, debían haber contado con el beneplácito de la confederación, igual que el propio proyecto de la zona industrial proyectada y los trabajos posteriores de relleno de tierras.

Zona inundable

Además, la CHE cree que el VIAP no debe levantarse en una zona de inundación y que en todo caso, la defensa del aeropuerto de Foronda frente a las riadas del Zaia contaría con una carretera elevada de 2 metros, la que uniría los accesos al aeródromo con la A-3302 que une Estarrona con Los Huetos y Mendoza. Este proyecto, tal y como adelantaron las juntas administrativas, ya existía porque lo había elaborado la propia Aena.

El rechazo de la CHE al proyecto de construcción del dique llega en un momento delicado para URA, puesto que con el nuevo Gobierno Urkullu las competencias de Medio Ambiente han pasado a los socialistas que deben nombrar un nuevo director de la agencia.