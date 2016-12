The Cult, nueva confirmación para el Azkena Rock

Los británicos The Cult son la nueva confirmación del Azkena Rock festival de Vitoria, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en el recinto de Mendizabala de la capital alavesa, y se suman así aun cartel que cuenta ya con nombres como John Fogerty, The Hellacopters, The Meteors, Tygers of Pan Tang, Bloodlights, The Soulbreaker Company, Pat Capocci y Loquillo, según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival.

Asimismo, la organización ha indicado que, con motivo de las fiestas navideñas, la oferta de bono a 75 euros más gastos se prolonga hasta el próximo viernes, 23 de diciembre, día en el que el precio pasará a ser de 90 euros más gastos. La adquisición de la misma a través de rocknrollers.es o de la pop-up store, que se abrirá próximamente en Bilbao, vendrá acompañada de diferentes obsequios.

Considerados como la banda que hizo resurgir el 'hard rock' británico, The Cult recalará el próximo mes de junio en Vitoria para actuar dentro de la próxima edición del ARF. Influenciados por la música de Led Zeppelin, The Doors o AC/DC, principalmente, la banda liderada por el vocalista Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy surgió a mediados de los 80 en Bradford, Inglaterra, como Southern Death Cult, con un estilo rock gótico, y fue derivando hasta el hard rock y cambiando su nombre por The Cult, con el fin de dejar de lado cualquier connotación de su anterior estilo.

Los primeros temas de The Cult muestran el claro interés que Ian Astbury siempre ha tenido por los asuntos relacionados con los Indios Nativos Americanos, en cuyo honor eligió el primer nombre del grupo. En 1985 llegó el éxito de la banda con "She Sells Sanctuary", seguido de otros como "Rain", "Revolution" o "Love Removal Machine".

La falta de entendimiento entre los miembros de la banda provocó la disolución de la misma en dos ocasiones (1995 y 2002). Sin embargo, en 2005 se volverían a reunir con éxito para llevar a cabo una gira mundial que les reportó un éxito mayor del esperado. En 2007 Ian Astbury dejó de lado Riders on the Storm, con quienes había estado girando a la par, para dedicarse en exclusiva a The Cult. Ese mismo año publicarían "Born Into This", al que le siguió "Choice of Weapon" (2012).

El próximo mes de junio los británicos repetirán en Mendizabala, donde presentarán su último trabajo "Hidden City", y repasarán algunos de los grandes éxitos de su carrera.